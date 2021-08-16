Белоруска Кристина Тимановская впервые вышла на старт после событий, произошедших на Олимпиаде в Токио.

15 августа Тимановская приняла участие в Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине. Кристина стартовала на двух дистанциях – 100 и 200 метров, что отражено в протоколах соревнований. На обеих дистанциях она заняла третье место. При этом она официально значится представительницей Белоруссии, сообщает «Р-Спорт»

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, я и далее смогу выступать», – сообщила Тимановская.

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Кристина Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после указания пробежать непрофильную для нее дистанцию – эстафету 4х400 м.

После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и решили срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.

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