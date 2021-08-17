Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как изменится план подготовки спортсменки, если ей не удастся оформить документы для въезда в США.

Ранее Ласицкене выложила в сторис инстаграма копию статьи о ее проблеме с получением американской визы. Марии необходимо въехать в страну, чтобы принять участие в этапе Бриллиантовой лиги 21 августа.

«Пока, к сожалению, визу мы не получили. Новостей пока нет. Сейчас мы находимся в стадии ожидания, а участие Марии в этапе, конечно, под вопросом. Со своей стороны, как тренер провожу тренировки с учетом Юджина, но уже написал для себя дополнительный второй план подготовки к 26 августа в Лозанне, но не меняя эти дни до Юджина. Мы считаем, что еще ничего не проиграно, а вдруг все получится», – сказал Габрилян РИА Новости

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