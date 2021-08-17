Белорусская бегунья Кристина Тимановская подписала открытое письмо в поддержку честных выборов в Беларуси.

«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдет.

Легкая атлетика Что будет, если Ласицкене не получит визу в США? Рассказал тренер 6 ЧАСОВ НАЗАД

Сегодня, ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется, – это не так. Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности…» – написала Тимановская в инстаграме.

После скандала в Токио Тимановская обратилась за помощью в белорусский Фонд спортивной солидарности.

На выборах 2020 года победил действующий президент Александр Лукашенко, что спровоцировало массовые протесты в стране.

Легкая атлетика Тимановская вышла на старт впервые после скандала в Токио ВЧЕРА В 11:19