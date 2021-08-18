Ведущие российские легкоатлетки, медалистки Олимпийских игр-2020 Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не выступят на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Об этом сообщили «Р-Спорт» менеджеры спортсменок.
«Не удалось получить визу, все перепробовали со всех сторон, но не получилось, – сообщила представитель Ласицкене Ольга Назарова. – Поэтому первый старт будет в Лозанне. Расстройства нет, а что поделать? Главное, что Маша – олимпийская чемпионка. Обязательно продолжим работать над получением американской визы, в ближайшее время займемся, чтобы когда в следующем году будет старт в Юджине, виза уже была. У всех такие проблемы, потому что посольства все закрыты».
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«Анжелика пропускает этот старт из-за проблем с визой. Следующим будет турнир в Падуе», – сказал менеджер Сидоровой Павел Воронков
- Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио в прыжках в высоту. Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом.
- Соревнования пройдут в Юджине 21 августа, в Лозанне - 26 августа.
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