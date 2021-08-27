Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в швейцарской Лозанне, в секторе по прыжкам в высоту.
Ей с первой попытки покорилась высота 1,98 метра. Ее основная соперница украинка Ярослава Магучих показала тот же результат, но ей для этого понадобились три прыжка – она осталась второй. Тройку замкнула австралийка Никола Макдермотт, взявшая 1,95 метра.
Легкая атлетика
Что будет, если Ласицкене не получит визу в США? Рассказал тренер
- Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио в прыжках в высоту.
- Ей пришлось пропустить предыдущий этап Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с визой.
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