Победу в соревнованиях одержала австралийка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,98 метра. Ласицкене также взяла высоту 1,98 метра, однако уступила победительнице по количеству попыток. Замкнула тройку лучших украинка Ирина Геращенко. Ее результат – 1,95.

На предыдущих соревнованиях легкоатлетической серии в Лозанне 26 августа Ласицкене в рекордный 25-й раз победила на этапах Бриллиантовой лиги в карьере, что является лучшим результатом в истории прыжков в высоту, как среди мужчин, так и среди женщин.

Ласицкене 28 лет, она трехкратная чемпионка мира, обладательница золотой медали Олимпийских игр в Токио.

Макдермотт на Олимпиаде в Токио стала второй, уступив только Ласицкене.

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