Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая стала известна во время конфликта с тренерским штабом на Олимпиаде-2020 в Токио, получила травму.

«К сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что мне придется взять паузу в тренировках из-за травмы в шее. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас – это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй. Так вышло, что эту травму я получила как раз в Токио на тренировке. Конечно же, я сразу обратилась там к врачу, меня осмотрели и поставили диагноз «ушиб». Намазали противовоспалительной мазью и сказали, что через пару дней все пройдет.

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Могли, конечно, сделать и дополнительные обследования, ведь там было все необходимое оборудование, но не стали. По итогу я жила с болью в шее месяц, а в пятницу, после МРТ, выяснилось, что у меня надрыв связок. Я делала штангу весом 120 кг, и в момент, когда с ней вставала, она чуть-чуть оторвалась от шеи и упала обратно, я услышала щелчок и сразу почувствовала боль. На этом я закончила тренировку, но уже тогда понимала, что это обойдется как минимум ушибом, а максимум – переломом.

И конечно все дальнейшие тренировки вызывали боль, как и соревнования, но я старалась ее не замечать, ведь 5 лет шла к этому старту и хотела достойно выступить. По счастливому стечению обстоятельств никаких переломов у меня нет, но есть надрыв, который нужно лечить, и на это нужно время. Но я хочу сказать одно! Я никогда не сдамся. Сейчас я буду проходить интенсивное лечение для более быстрого выздоровления. Большое спасибо за понимание и поддержку! Скоро увидимся!» – написала Тимановская в инстаграме.

Кристина Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после указания пробежать непрофильную для нее дистанцию – эстафету 4х400 м.

После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и решили срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.

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