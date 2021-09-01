Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на уход полузащитника Николы Влашича из ЦСКА. Ласицкене выложила фото с сестрой футболиста, хорватской прыгуньей в высоту Бланкой Влашич.
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«Болельщица ЦСКА и теперь «Вест Хэма». Было приятно встретиться с тобой, Бланка. Передавай привет родителям. И, конечно, удачи Николе Влашичу в Англии», – написала Ласицкене.
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Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за 15,7 миллионов евро.
  • Хорватский полузащитник подписал с «молотобойцами» контракт сроком на пять лет.
  • Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио. Бланка Влашич – двукратный призер Олимпийских игр.
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