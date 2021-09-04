Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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Ласицкене преодолела планку на высоте 2 метра. Победу в соревнованиях с результатом 2,02 метра одержала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Никола Макдермотт из Австралии стала третьей. Она показала одинаковый с Ласицкене результат, но расположилась ниже россиянки по числу попыток.

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Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио в прыжках в высоту. Никола Макдермотт взяла серебро, Ярослава Магучих – бронзу.

Россиянке пришлось пропустить предыдущий этап Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с визой.

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