Опубликовано 08/09/2021 в 17:41 GMT

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

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Олимпийская чемпионка Токио взяла высоту 2,05 метра. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих (2,03), третьей стала представительница Австралии Никола Макдермотт (2,01).

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Ласицкене установила новый рекорд Бриллиантовой лиги, он держался с 2004 года.

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