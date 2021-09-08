Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в финале легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Олимпийская чемпионка Токио взяла высоту 2,05 метра. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих (2,03), третьей стала представительница Австралии Никола Макдермотт (2,01).
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- Ласицкене установила новый рекорд Бриллиантовой лиги, он держался с 2004 года.
- Российская спортсменка в пятый раз победила в финале «Бриллиантовой лиги».
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