Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила в финальном этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Сидорова установила новый личный рекорд, рекорд соревнований и сезона.

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С третьей попытки российской спортсменке покорилась высота 5,01 м. Второе место заняла представительница Греции Катерина Стефаниди, которая взяла высоту 4,77 м. Третьей оказалась словенка Тина Шутей с результатом 4,67 м.

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На Олимпиаде в Токио Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль. В четвертом прыжке с первой попытки Сидорова взяла высоту 4,85 м.

Ранее Мария Ласицкене выиграла финал Брилиантовой лиги в прыжках в высоту.

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