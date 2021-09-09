Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене снова попала на одно фото вместе с украинкой Ярославой Магучих.
Групповое фото после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе было сделано по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру. На снимке также присутствуют еще одна украинка Ирина Геращенко, Никола Макдермотт (Австралия) и Элеанор Паттерсон (Швеция), которая и опубликовала фоографию.
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- В августе Ласицкене и Магучих завоевали золото и бронзу на Олимпийских играх-2021 соответственно. Их совместные объятия после соревнований вызвали противоречивую реакцию на родине Ярославы.
- Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги.
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