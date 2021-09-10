Бронзовый призер Олимпийских игр из Украины Ярослава Магучих эмоционально прокомментировала новое фото, на котором она появилась вместе с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту из России Марией Ласицкене.

«С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте? Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!

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И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск», – написала Магучих в инстаграме.

В августе Ласицкене и Магучих завоевали золото и бронзу на Олимпийских играх-2021 соответственно. Их совместные объятия после соревнований вызвали противоречивую реакцию на родине Ярославы.

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