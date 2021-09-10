Бывшая чемпионка мира по легкой атлетике, телекомментатор Иоланда Чен считает, что было бы правильным наложить санкции на федерацию Украины из-за травли Ярославы Магучих, сфотографировавшейся с Марией Ласицкене.

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«Конечно, такая реакция на Украине на фотографию удивляет. По-моему, это какой-то бред сивой кобылы. Вообще, на месте МОК я бы за такие вещи штрафовала национальные федерации, которые заставляют вести своих спортсменов подобным образом. Неслучайно ведь перед началом Олимпийских игр в Токио был принят новый лозунг «Быстрее, выше, сильнее – вместе!». Это единение подчеркнули официально. И если у Магучих появляются проблемы из-за фото – это прямое нарушение предписания МОК.

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Невозможно комментировать идиотизм. Ладно бы Магучих попала в один кадр с Владимиром Путиным, обнималась с ним и стояла на пьедестале. В такой ситуации реакцию украинцев еще можно было бы понять. Но при чем здесь Маша Ласицкене?

Ярославу на родине откровенно травят. Естественно, ей этого не хочется, на людях теперь приходится всячески демонстрировать отстранение от россиянки. Но это очень сложно, поскольку на соревнованиях все легкоатлеты находятся вместе и Магучих просто не может покинуть общий сектор и прыгать в каком-то другом. Если так относитесь к происходящему, организуйте ей отдельные турниры. Это какая-то фантасмагория, и мне дико жаль Ярославу. Она прекрасная спортсменка. Девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду», – приводит слова Чен RT

Фотография, после которой началась травля, была сделана на Олимпиаде в Токио, где Ласицкене стала чемпионкой, а Магучих выиграла бронзу.

В финале Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Цюрихе снова первенствовала Мария, Ярославе досталось серебро.

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