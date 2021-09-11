Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что работает над получением польского гражданства.
«Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее начать выступать за Польшу», – заявила Тимановская в интервью Welt am Sonntag. Ее слова приводит РИА Новости.
Токио-2020
МОК выслал из Токио 2-х тренеров Беларуси из-за дела Тимановской
- Кристина Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после указания пробежать непрофильную для нее дистанцию – эстафету 4х400 м.
- После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и решили срочно отправить в Беларусь.
- В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.
Токио-2020
МИД Франции – о политубежище Тимановской: «Это честь для Европы»
Токио-2020
Тимановская: «Беспокоюсь за свою безопасность в Беларуси»