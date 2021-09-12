Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на международном турнире в Берлине.
Олимпийская чемпионка Токио взяла высоту 1,98 метра. Второе место с результатом 1,95 м заняла Никола Макдермотт из Австралии. Третьей стала представительница Украины Юлия Левченко – она покорила планку на высоте 1,89 м. Еще одна россиянка Наталья Спиридонова заняла восьмое место с результатом 1,80 м.
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- В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио в прыжках в высоту.
- В начале сентября спортсменка победила в финале Бриллиантовой лиги, установив рекорд, который держался с 2004 года.
- Турнир в Берлине стал для российской прыгуньи в высоту последним в сезоне.
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