Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от ближайшего заседания совета World Athletics, на котором могут восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

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«Осенью состоится очередной совет World Athletics. О том, что нас там полностью восстановят, я не думаю. Но хотелось бы, чтобы сняли ограничение в десять человек на официальных международных турнирах, чтобы нейтральные статусы стали продлевать на новый сезон автоматически и чтобы российские коммерческие турниры вновь получили возможность приглашать иностранных атлетов.

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Не вижу проблем в том, чтобы иностранцы соревновались у нас с россиянами, у которых есть нейтральный статус. Та же «Битва полов» и «Фестиваль прыжков с шестом» от этого бы только выиграли. К тому же все допинг-пробы спортсменов, взятые в России, уже больше пяти лет проверяются за ее пределами, так что турниры в этом плане защищены», – рассказала Ласицкене по сообщению ТАСС

ВФЛА утратила членство в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала.

В декабре того же года была сформирована рабочая группа под руководством норвежца Руне Андерсена, которая до сих пор отслеживает выполнение плана по восстановлению ВФЛА.

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