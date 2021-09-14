Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от ближайшего заседания совета World Athletics, на котором могут восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
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«Осенью состоится очередной совет World Athletics. О том, что нас там полностью восстановят, я не думаю. Но хотелось бы, чтобы сняли ограничение в десять человек на официальных международных турнирах, чтобы нейтральные статусы стали продлевать на новый сезон автоматически и чтобы российские коммерческие турниры вновь получили возможность приглашать иностранных атлетов.
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Не вижу проблем в том, чтобы иностранцы соревновались у нас с россиянами, у которых есть нейтральный статус. Та же «Битва полов» и «Фестиваль прыжков с шестом» от этого бы только выиграли. К тому же все допинг-пробы спортсменов, взятые в России, уже больше пяти лет проверяются за ее пределами, так что турниры в этом плане защищены», – рассказала Ласицкене по сообщению ТАСС.
  • ВФЛА утратила членство в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала.
  • В декабре того же года была сформирована рабочая группа под руководством норвежца Руне Андерсена, которая до сих пор отслеживает выполнение плана по восстановлению ВФЛА.
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла заключительный старт сезона в Берлине
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