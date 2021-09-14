Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от ближайшего заседания совета World Athletics, на котором могут восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
«Осенью состоится очередной совет World Athletics. О том, что нас там полностью восстановят, я не думаю. Но хотелось бы, чтобы сняли ограничение в десять человек на официальных международных турнирах, чтобы нейтральные статусы стали продлевать на новый сезон автоматически и чтобы российские коммерческие турниры вновь получили возможность приглашать иностранных атлетов.
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Не вижу проблем в том, чтобы иностранцы соревновались у нас с россиянами, у которых есть нейтральный статус. Та же «Битва полов» и «Фестиваль прыжков с шестом» от этого бы только выиграли. К тому же все допинг-пробы спортсменов, взятые в России, уже больше пяти лет проверяются за ее пределами, так что турниры в этом плане защищены», – рассказала Ласицкене по сообщению ТАСС.
- ВФЛА утратила членство в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала.
- В декабре того же года была сформирована рабочая группа под руководством норвежца Руне Андерсена, которая до сих пор отслеживает выполнение плана по восстановлению ВФЛА.
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