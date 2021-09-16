Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала, как переживала скандал из-за совместного фото с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене.

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«Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это.

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Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки. Инструкции (как себя вести на соревнованиях) появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем», – цитирует Магучих Информатор

Фотография, после которой начался скандал, была сделана на Олимпиаде в Токио, где Ласицкене стала чемпионкой, а Магучих выиграла бронзу.

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