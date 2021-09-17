Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».
Иван показал Марии видео, на котором ее муж Владас Ласицкас комментирует ее победный прыжок, после чего легкоатлетка не смогла сдержать эмоций. Позже в студии появился сам Владас, и Ургант сам не сдержал слез.
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«Я в тот момент словно умер и пять раз воскрес! Это для нас была больше чем история, а иностранные коллеги не обращали внимания», – рассказал Владас, слова которого приводит «Р-Спорт».
- Победные Игры в Токио стали первыми в карьере Ласицкене. На Олимпиаду-2016 она не поехала из-за дисквалификации ВФЛА международной федерацией.
- В сентябре Ласицкене также одержала победу в финале Бриллиантовой лиги, которой прошел в Цюрихе.
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