Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова номинированы на звание спортсменки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

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Голосование проводится в твиттере European Athletics и продлится до 3 октября. Также в число претенденток на звание спортсменки года попали Фемке Бол и Сифан Хассан (бег, Нидерланды), Лора Мьюр и Кили Ходжкинсон (бег, Великобритания), Анита Влодарчик (метание молота, Польша), Малайка Михамбо (прыжки в длину, Германия), Нафиссату Тиам (семиборье, Бельгия), Антонелла Пальмизано (спортивная ходьба, Италия), Мария Андрейчик (метание копья, Польша) и Патрисия Мамона (тройной прыжок, Португалия).

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В августе Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в прыжках в высоту. В начале сентября спортсменка победила в финале Бриллиантовой лиги, установив рекорд, который держался с 2004 года.

Анжелика Сидорова выиграла финал Бриллиантовой лиги с тремя рекордами – личным, соревновательным и рекордом сезона. На Олимпиаде в Токио прыгунья с шестом завоевала серебряную медаль.

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