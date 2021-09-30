Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) начала официальное расследование в отношении белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.
«МОК и World Athletics договорились совместно начать официальное расследование в отношении двух вышеупомянутых тренеров. С учетом того, что Олимпийские игры уже завершились, было решено, что независимый орган Athletics Integrity Unit, созданный World Athletics для контроля всех вопросов по соблюдению правил в легкой атлетике, проведет процедуру при полном сотрудничестве и поддержке МОК», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте World Athletics.
Легкая атлетика
Тимановская подала документы на получение польского гражданства
- Кристина Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после указания пробежать непрофильную для нее дистанцию – эстафету 4х400 м.
- После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и решили срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.
- Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Моисевича и Шумака аккредитаций на Игры и выслал тренеров из олимпийской деревни.
Токио-2020
МОК выслал из Токио 2-х тренеров Беларуси из-за дела Тимановской
Токио-2020
МИД Франции – о политубежище Тимановской: «Это честь для Европы»