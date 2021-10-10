Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая получила политическое убежище в Польше после скандала с властями Беларуси на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала, что национальная федерация отказывала перспективным спортсменам в попадании в команду.

«Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Белоруссии, но, к сожалению, эта сборная уже забыла все», – написала Тимановская в инстаграме.

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Спортсменка специализируется в беге на короткие дистанции, на ОИ ее пытались заявить в непрофильную эстафету 4*400 метров, но не предупредили об этом. Из-за этого начался конфликт.

После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и решили срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.

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