Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре.

Олимпийская чемпионка-2020 и трехкратная чемпионка мира была выбрана голосованием болельщиков. О победительнице сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация в твиттере.

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В число номинанток также входили российская шестовичка Анжелика Сидорова, британская бегунья Эйлиш Макколган и сербская метательница копья Адриана Вилагош.

В сентябре Ласицкене и Сидорова победили в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

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