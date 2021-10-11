Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре.
Олимпийская чемпионка-2020 и трехкратная чемпионка мира была выбрана голосованием болельщиков. О победительнице сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация в твиттере.
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Ласицкене и Сидорова номинированы на спортсменку года в Европе
- В число номинанток также входили российская шестовичка Анжелика Сидорова, британская бегунья Эйлиш Макколган и сербская метательница копья Адриана Вилагош.
- В сентябре Ласицкене и Сидорова победили в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова номинированы на звание спортсменки года в Европе
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