Бронзовый призер Олимпиады в Токио в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих рассказала, какие страны предлагали ей сменить спортивное гражданство и выступать за них.

«Я не могу переехать, не вижу себя в другой стране. Путешествовать – да, пожалуйста, жить – только на Украине. На данный момент у меня такая точка зрения. Не знаю, что будет через 10-15 лет, но сейчас вот так. Не думаю, что ограничиваю свои возможности. Предлагали ли мне другие страны сменить гражданство? Предлагали переехать выступать за них, но я отказалась. Звала Германия, с Кипра звонили, США», – заявила Магучих на ютьюб-канале

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На Играх-2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзу, чемпионкой стала Мария Ласицкене.

После окончания соревнований легкоатлетки по традиции сфотографировались вместе, после чего на Магучих обрушилась волна жесткой критики со стороны соотечественников.

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