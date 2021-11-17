Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Перед делегатами выступила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова, представившая доклад об изменениях в российской легкой атлетике. Она заявила о политике нулевой терпимости к допингу, а также о том, что ни один легкоатлет и тренер в России не может принять участие в соревнованиях, организованных под эгидой ВФЛА, если он не прошел онлайн-тестирование на знание антидопинговых правил.

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«В настоящий момент полностью обновлен менеджмент федерации. Работники федерации прошли очное антидопинговое обучение, а также хорошо понимают персональную ответственность за нарушения антидопинговых правил.

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Сформирован независимый антидопинговый отдел, утверждена антидопинговая стратегия ВФЛА до 2025 года. В федерации внедрен обновленный кодекс Этики, а также пул политик и процедур, которые раскрывают его положения в деталях.

Ирина Привалова Фото: Getty Images

Мы проводим масштабную работу по внедрению этических норм и правил во все уровни легкой атлетики в России. Сформирована независимая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики, в которую вошли специалисты высочайшей квалификации.

Мы идем по сложному пути и еще многое предстоит сделать. Но главное, что уже достигнуто и это факт – возврата к прошлому не может быть никогда. Чистый спорт и чистые спортсмены – это единственный путь развития спорта во всем мире и, в частности, в российской легкой атлетике», – отметила Привалова.

Но выступление Приваловой не убедило конгресс World Athletics: 126 делегатов, представляющих национальные федерации, выступили за продление отстранения. Против проголосовали 18 членов конгресса, 34 делегата воздержались от голосования.

Анжелика Сидорова Фото: Getty Images

Почему отстранение продлили?

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что в российской легкой атлетике все еще остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру.

«ВФЛА еще предстоит сделать много для того, чтобы они не оказывали влияние на новое поколение спортсменов и тренеров. ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics, ключевые уже выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления все еще не достигнуты.

Кроме того, основываясь на отчетах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям.

Статус РУСАДА остается вопросом, который вызывает озабоченность. В декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и выдвинуло серьезные условия восстановления, которые необходимо выполнить к декабрю 2022 года.

Нам пока не совсем понятно, сколько условий было выполнено, чтобы РУСАДА смогла выполнять свою роль независимого национального антидопингового агентства. В то же время, чтобы восполнить этот пробел, ВФЛА согласилась с AIU чаще тестировать спортсменов ВФЛА за их счет», – проводит слова Андерсена ТАСС.

Руне Андерсен Фото: Getty Images

Также Андерсен отметил, что ситуация в российской легкой атлетике может остаться под внешним наблюдением даже после восстановления ВФЛА.

«Важно, что новое руководство ВФЛА понимает, что настоящие изменения в культуре потребуют годы. Поэтому они хотят продолжать привлекать для решения этого вопроса рабочую группу и экспертов даже после восстановления, чтобы быть уверенными в том, что не произойдет отката к прошлому.

Рабочая группа вдохновлена таким подходом ВФЛА, после ее восстановления это будет очень важно, поскольку это даст совету World Athletics и национальным федерациям уверенность в том, что изменения в лучшую сторону продолжатся».

Что сказали в ВФЛА?

Ирина Привалова не оставляет надежд, что восстановление членства ВФЛА в международной федерации произойдет как можно скорее. Достижение этой цели она сравнила с победой на Олимпийских играх.

«Дорогие друзья, легкая атлетика – это моя жизнь! В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты – стать олимпийской чемпионкой. Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моем сердце.

Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия. Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе», – сказала Привалова.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Кто еще прокомментировал?

Оценку решению конгресса World Athletics дал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В продлении отстранения он нашел и позитивные моменты:

«Несмотря на то, что отстранение ВФЛА снова продлено, мы видим, что международная федерация отмечает прогресс в восстановлении. ВФЛА совместно с министерством спорта проделали большую работу, чтобы добиться прогресса в процессе восстановления.

Сейчас мы получили хороший сигнал, который нужно сохранить и продолжить активную работу. А то уже сложилось ощущение, что отстранение наших легкоатлетов длится вечно, не одно поколение спортсменов уже пострадало из-за этого.

Считаю, что руководству ВФЛА нужно решительно взяться за выполнение оставшихся критериев, чтобы к весне 2022 года у World Athletics не было других вариантов, кроме как восстановить в правах наших спортсменов. Здесь дело касается новых поколений наших спортсменов, и их будущее мы не можем ставить под угрозу».

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С чего все началось?

ВФЛА лишили членства в международной федерации в ноябре 2015 года – причиной отстранения стали многочисленные допинговые нарушения. Российским легкоатлетам запретили выступать на международных соревнованиях под флагом России – снова добиться этого права можно было только после получения статуса нейтрального атлета от World Athletics.

В декабре 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которой поручили следить за выполнением плана восстановления российской легкой атлетики. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

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Источники: ВФЛА , World Athletics, РИА Новости, ТАСС

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