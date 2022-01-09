«Фа-фа!» – посигналил олимпийский чемпион Виктор Санеев знакомому гаишнику на посту и дал газу на новенькой «Волге». Автомобиль чемпиону подарила мэрия родного Сухуми, а в ГАИ презентовали символичный номер – 17-39. Именно такой мировой рекорд с золотой медалью Игр-1968 установил Санеев в тройном прыжке в Мехико.

С 1952 года, когда тройной прыжок вошел в программу Олимпийских Игр, на каждом последующем турнире бился мировой рекорд. Также сложилась традиция – чемпион побеждал на двух Играх подряд. Сумасшедшая конкуренция привела к тому, что в 1968-м рекорд во время соревнований бился целых восемь раз. У Санеева оставалась последняя попытка, чтобы превзойти феноменальный показатель бразильца Нельсона Пруденсио (17.27), и он улетел в космос – 17.39!

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Виктор Санеев Фото: Imago

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Перед этой попыткой Виктор ослушался тренера Витольда Креера, изменил технику прыжка и подтвердил, что удача любит смелых. «Вообще-то я ставил цель прыгнуть 17.50. Когда сказал об этом друзьям и тренеру, они посчитали меня сумасшедшим. Все бы получилось, но я не дошел до черты сантиметров 10, только поэтому. Золото от этого, конечно, не стало тусклее. По возвращении домой я стал первым спортсменом, появившимся на обложке журнала «Огонек», – гордился атлет.

Санеев рассчитывал на новую квартиру в Сухуми, но ему отказали – глава города сказал, что не поймут долгое время стоявшие на очереди ветераны Второй мировой войны. Это очень расстроило чемпиона, который все детство прожил в коммуналке с мамой и парализованным отцом. «Папа не мог сам кушать, маме ой как тяжело приходилось, а тут еще я – сорвиголова. В общем, когда мне исполнилось12 лет, мама сказала: «Витя, поезжай в интернат, мне так проще управляться будет». Папа умер через три года. А я? В интернате привязался к спорту – и понеслось. Играл в футбол, баскетбол. Во все!» – вспоминал талант.

Квартирный вопрос Виктору предлагали решить в Москве и Киеве, давали ключи от трешки в Алма-Ате, но патриот Грузии Санеев отказал и вскоре взял еще одну золотую медаль на Играх в Мюнхене с показателем 17.35. Спустя всего две недели советский спортсмен на соревнованиях в родном Сухуми установил новый мировой рекорд – 17.44. После того успеха счастливый Виктор раскрыл секрет успеха – он относился к последней попытке, как к первой. Это помогало исполнить прыжок легко, непринужденно и свободно.

Олимпиада-1972. Йорг Дремель и Виктор Санеев Фото: Imago

За второе олимпийское золото Санееву вручили ордена Ленина, но он его даже не надевал – сразу положил в тумбочку, как и медаль. Спортсмен никогда не держал кубки и награды на видном месте, чтобы не отвлекали от новых вызовов. На Олимпиаде в Монреале советского атлета считали слишком возрастным для третьего золота, но он подтвердил феноменальность и выиграл Игры с показателем 17.29.

«Три золота в тройном прыжке… Сам не понимаю, как я так умудрился, ведь этот вид спорта считается самым травмоопасным. Я перенес пять операций, заменил оба тазобедренных сустава. Знаете, что такое тройной прыжок? После первого шага нагрузка на ногу достигает 800 кг! Я как-то подсчитал, что за 20 лет напрыгал 4 тысячи километров. Тут любая лошадь поломается, не то что человек. До сих пор себя спрашиваю: где силы взял для четырех Олимпиад?» – недоумевал атлет.

В 35 лет Виктор принял участие в московской Олимпиаде и из-за отказа многих конкурентов считался главным фаворитом домашних Игр. Он был близок к четвертому золоту, но совершил ошибку – дал согласие быть факелоносцем. Дотошные советские бюрократы настолько замучили спортсмена многодневными репетициями открытия соревнований, что Санеев подошел к прыжкам эмоционально выгоревшим. Золото взял эстонец Яак Уудмяэ, а Виктору досталось серебро. «Я несколько раз пересматривал его прыжок – там же очевидный заступ был. Но судьи промолчали. Жаль, ничего не поделаешь», – сокрушался грузин.

Виктор Санеев – один из факелоносцев Олимпиады-1980 Фото: Imago

После окончания карьеры Санеев работал тренером в Тбилиси и Сухуми, наслаждался жизнью и воспитывал сына. Как и у многих, его жизнь круто изменилась после крушения Советского Союза. В 1991-м Виктора пригласили в Австралию на конференцию по легкой атлетике, где чемпион провел серию тренировок в крупных городах страны. «Когда я приехал в Сидней, то задумался о будущем. Обстановка в Грузии тогда ухудшалась день ото дня, было осознание, что вот-вот начнется война, и я решил, что лучше перевезти семью в Австралию», – переживал Санеев.

Легендарный спортсмен устроился преподавателем физкультуры в одном из колледжей Сиднея, но спустя два года с ним не продлили контракт без объяснения причин. Виктор полгода не мог найти работу и настолько отчаялся, что решил продать олимпийские медали. Прыгуну предложили пять тысяч долларов за три золота, он даже приехал на встречу с покупателем, но при передаче вырвал награды из рук, пробормотал извинения и убежал домой. «Ну что эти деньги? Проедим мы их! А медали – моя жизнь», – объяснил он жене.

Санеев нашел работу развозчика пиццы и относился к этому занятию с иронией. Трехкратный олимпийский чемпион таскал громоздкие коробки и улыбался, когда ему давали чаевые. Виктор не считал, что он низко пал – наоборот, воспринимал этот период как разбег перед очередным прыжком. Спустя восемь месяцев чемпион устроился преподавателем прыжков в Институт спорта в Сиднее. Санеев сокрушался, что здесь мало кто интересуется тройным прыжком и винил фастфуд в непластичности и лени местных детей.

Цифра три – мистическая и одновременно символичная для спортсмена. Он родился 3 октября и стал трехкратным олимпийским чемпионом. 3 января 2022 года Санеев скончался в своем доме в Сиднее от обширного инфаркта. В последние годы жизни спортсмен сильно скучал по родине – в последний раз он посещал Грузию еще в 1995-м. Санеев мог остаться, но не захотел уже в почтенном возрасте снова кардинально менять жизнь.

Виктор Санеев Фото: Imago

«Дом в Сухуми разрушен. Да и как я теперь брошу свои лимончики и грейпфруты?» – охал ветеран. При подготовке ко второй Олимпиаде Виктор закончил Сухумский институт субтропического хозяйства, поэтому к выращиванию культур относился со знанием дела. На заднем дворе дома в Сиднее он посадил небольшой сад, который нежно называл «мой маленький Сухуми».

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