Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая стала известна во время конфликта с тренерским штабом на Олимпиаде-2020 в Токио, разозлила поклонников после видео в тиктоке.

Девушка опубликовала ролик с подписью «Лучшее, что ты можешь сделать в Беларуси, – уехать из нее!» Многие подписчики не согласились с бегуньей и раскритиковали ее за такой тезис. В интервью белорусским медиа Тимановская объяснила, что имела в виду.

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«На негативные комментарии мне все равно. Я их, можно сказать, и не читала. Это был такой тренд, под такую музыку много людей снимали о разных странах. Но, действительно, о других странах люди так и писали: лучшее, что можешь сделать, – уехать из этой страны. Я тоже так сделала. Смысл был там другой, и я понимала, что может кто-то не поймет и начнет меня хейтить, мол, люди в Беларуси страдают, а я над этим смеюсь. Но я вкладывала смысл, что для людей, которым угрожает опасность в Беларуси, которых могут посадить, действительно лучшее – уехать. И быть в безопасности, помогать другим. Это лучше, чем быть за решеткой в Беларуси», – сказала спортсменка.

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