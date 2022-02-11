Бывшая легкоатлетка Ирина Привалова провалилась под лед в Москве. Спортсменка пошла по Москве-реке, но лед треснул.

Привалову вытащили сотрудники поисково-спасательной станции Фили – они добрались до 53-летней спортсменки на катере с воздушной подушкой. На место прибыли врачи скорой помощи, чемпионку ОИ-2000 в беге на 400 метров госпитализировали с переохлаждением.

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