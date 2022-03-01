Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях. Спортсмены не выступят в ближайших чемпионатах мира: в Орегоне, ЧМ в помещении в Белграде и командном ЧМ в Омане.

«Совет World Athletics сегодня согласился ввести санкции против федераций России и Беларуси. Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из соревнований World Athletics с немедленным вступлением в силу. Совет также согласился рассмотреть дальнейшие меры, включая приостановку деятельности белорусской федерации, на запланированном заседании 9-10 марта», – гласит сообщение на сайте World Athletics.

Ad

Легкая атлетика Чемпионка ОИ провалилась под лед. Ее удалось спасти 11/02/2022 В 16:12

Источник: World Athletics.

Легкая атлетика Тимановская сняла провокационный тикток и разозлила белорусов 29/01/2022 В 16:54