Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях. Спортсмены не выступят в ближайших чемпионатах мира: в Орегоне, ЧМ в помещении в Белграде и командном ЧМ в Омане.
«Совет World Athletics сегодня согласился ввести санкции против федераций России и Беларуси. Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из соревнований World Athletics с немедленным вступлением в силу. Совет также согласился рассмотреть дальнейшие меры, включая приостановку деятельности белорусской федерации, на запланированном заседании 9-10 марта», – гласит сообщение на сайте World Athletics.
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Лыжники из России также завершили международные выступления в сезоне-2021/22. Спортсмены будут соревноваться на внутрироссийских стартах.
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Кроме того, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты из России и Беларуси не смогут выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU.
Источник: World Athletics.
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