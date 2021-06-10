Чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал подозрения в применении запрещенных препаратов.

«История на самом деле банальная и совершенно дурацкая. Меня еще забавляют формулировки. Писали, что я «попался», меня «сцапали», «взяли», «уличили» в допинге.

У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история еще не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность. Да, речь о независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

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Если бы я начал комментировать ситуацию о якобы обнаруженном допинге, то мне пришлось бы на три дня отложить все дела и только общаться с журналистами. И говорить всем одно и то же. Я расскажу все как есть и откуда, как мне видится, взялись эти новости, но не сейчас, а когда все это закончится.

– Вы подали заявку на получение статуса нейтрального спортсмена. Как оцениваете шансы, получите статус?

– Да. Опять же это вопрос времени и общения с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность», – сказал Шубенков в интервью сайту барнаульского телеканала «Толк».

В феврале 2021-го источники News.ru сообщили, что Шубенков попался на допинге и что легкоатлету грозит отстранение от трех до шести месяцев. Позднее Сергей опроверг эту информацию.

В июне этого года World Athletics одобрила заявки 35 спортсменов из России на получение нейтрального статуса. Но Шубенков пока не получил разрешение на выступление в соревновательном режиме.

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