Международная федерация легкой атлетики World Athletics официально выдала 61 спортсмену из России допуск для выступления в нейтральном статусе.

«Комиссия по допинг-контролю World Athletics согласилась с тем, что заявки 61 русского легкоатлета удовлетворяет исключительные критерии допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году. При этом отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) остается в силе», – говорится в пресс-релизе организации.

В список попал и чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Во вторник, 22 июня, в Athletics Integrity Unit постановили , что найденный в пробе Шубенкова ацетазоламид оказался в организме спринтера непреднамеренно. Санкций за использование мочегонного средства для Сергея не последовало. Полный перечень допущенных атлетов доступен на сайте международной федерации

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Всего в 2021 году нейтральный статус получили 123 русских спортсмена, пять заявок в World Athletics отклонили. В организации подчеркнули, что эти легкоатлеты смогут принимать участие в международных стартах. При этом на крупных соревнованиях (в частности, на Олимпийских играх-2020 в Токио) допустят только 10 нейтральных спортсменов из России. Отбор проведет ВФЛА.

Это самая крупная волна допуска русских атлетов на интернациональные турниры. 7 июня в World Athletics выдали нейтральный статус 35 русским.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова получили разрешение одними из первых еще 30 апреля.

И.о. главы ВФЛА Ирина Привалова добавила, что Ласицкене станет одной из 10 русских спортсменок, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

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