Опубликовано 29/06/2021 в 11:22 GMT | Обновлено 29/06/2021 в 11:22 GMT

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила состав сборной России на Олимпийские игры-2020 в Токио.

В него вошли всего 10 человек. На Олимпиаде выступят Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота) и Илья Шкуренев (десятиборье). Об этом сообщили в агентстве «РИА Новости»

Решение принимала рабочая группа во главе с и.о. президента федерации Ириной Приваловой. В World Athletics одобрили только усеченную заявку русской сборной. Это произошло из-за лишения ВФЛА полноценного статуса члена ассоциации.

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Все 10 легкоатлетов получили нейтральный статус. Из-за этого в сборную не попал серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам с шестом Тимур Моргунов. Он заявил, что с опозданием отправил заявку на получение статуса нейтрального легкоатлета, и не получил апрув от World Athletics.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Легкоатлетические соревнования стартуют 30 июля.

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