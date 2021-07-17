Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в международном турнире, который состоялся в финском Лапинлахти.

Ласицкене взяла высоту 1,92 метра, чего хватило для победы. При второй попытке спортсменка попыталась прыгнуть 1,97 м, но потерпела неудачу. Второй стала финка Элла Юннила, взявшая высоту 1,89 метра, третье место заняла Татьяна Гусин из Греции – 1,86 м.

14 июля Мария Ласицкене выиграла турнир в Йоэнсуу с результатом 2,00 м.

Ласицкене выступит на Олимпиаде, которая стартует 23 июля. Большую часть подготовки к Олимпиаде легкоатлетка пропустила из-за повреждения ноги.

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