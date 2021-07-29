Спустя пять лет МОК и World Athletics разрешили России выставить на Игры десять спортсменов, получивших нейтральный статус. ВФЛА сформировала список, и великолепная десятка приехала в Токио. И даже претендует на медали – но не в полном составе. Пора пройтись по персоналиям и разобраться, чего ожидать на легкоатлетическом стадионе.

Мария Ласицкене (прыжки в высоту)

Токио-2020 Ласицкене выиграла 2-й международный турнир подряд 17/07/2021 В 19:42

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 2 метра (5 место)

Лидер сезона – Ярослава Магучих (Украина), 2,03 метра

Как и остальные российские легкоатлеты, трехкратная чемпионка мира просидела 2020 год без международных стартов. Возвращение после получения нейтрального статуса складывалось тяжело: Ласицкене становилась седьмой и четвертой, проигрывая не только Магучих, но и другим спортсменкам. Наконец Мария выиграла четыре старта подряд, хотя 2 метра взяла только на одном. Она пыталась улететь на 2,04 и выйти в лидеры сезона, но провалила все три попытки.

Помимо 19-летней украинки, Ласицкене проигрывает по лучшему результату американке Вашти Каннингем (2,02) и австралийке Николе Макдермотт (2,01), а вровень идет с Надеждой Дубовицкой из Казахстана. Три сантиметра до Магучих – обнадеживающий показатель, учитывая огромный опыт Марии и умение выступать на главных стартах. Однако Олимпийские игры станут для нее первыми, как и для юной Ярославы. Оптимистичный прогноз – золото, осторожный – медаль.

Анжелика Сидорова, прыжки с шестом

Анжелика Сидорова (ЧМ-2019) Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 4,91 метра (2 место)

Лидер сезона – Кэти Нэджетт (США), 4,95 метра

Еще одна чемпионка мира 2019 года тоже не выкашивает сезон-2021, вынужденно ставший олимпийским. На международых стартах – седьмое место в мае, первое (с лучшим результатом) на «Бриллиантовой лиге» в Италии и второе – в Монако с поражением от Нэджетт.

Дальше в общем рейтинге поджимает Холли Брэдшоу из США, улетевшая на 4,90 метра. А медалистки ЧМ-2019, разделившие с Сидоровой подиум в Дохе, пока не подобрались: у Сэнди Моррис – 4,84 метра, у Катерины Стефаниди – 4,80. Прогноз – разумеется, борьба за медаль.

Илья Иванюк и Михаил Акименко (прыжки в высоту)

Илья Иванюк и Михаил Акименко Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 2,37 метра (1 место), 2,33 метра (4 место)

Мужские прыжки в длину – единственный легкоатлетический вид, где Россия выставит двух представителей. В этом секторе все очень плотно: лидерство вместе с Иванюком делит белорус Максим Недосеков, а с Акименко на четвертой строчке рейтинга располагаются еще семь спортсменов.

Прогноз – конечно же, борьба за две медали, как было на ЧМ-2019. Но есть действующий чемпион мира из Катара Мутаз Эсса Баршим: бронзовый призер Лондона и серебряный – Рио. Наверняка он очень хочет последовательно продолжить олимпийский взлет, хотя в рейтинге лучших результатов сезона идет только 15-м с показателем в 2,30 метра.

Сергей Шубенков (110 м с барьерами)

Сергей Шубенков, Россия, ЧМ-2019 Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 13,19 секунды (13 место)

Лидер сезона – Грант Холлоуэй (США), 12,81 секунды

Возвращение Шубенкова также не вышло легким – он находился под дополнительным давлением из-за допингового дела, которое, к счастью, успешно разрешилось, как и затянувшееся получения нейтрального статуса. После окончательного оправдания Сергей семь раз победил на внутрироссийских стартах, но на первом международном турнире в Венгрии стал третьим – уступил лидеру сезона Холлоуэю и еще одному топу – испанцу Орландо Ортеге.

А вот опасного ямайца Омара Маклеода не будет – он скосплеил Юлию Ефимову и не прошел национальный отбор. «В финале национального отбора врубился в первый барьер и доковылял последним до финиша, – не вполне добро оценил Шубенков, которому Маклеод испортил ЧМ-2019 размахиванием рук. – Другие вроде как не замечены в подобных вещах, но один подозрительный элемент из Олимпийских игр исключен».

Прогноз хочется сделать словами Сергея: «Задача номер один – это обязательно золотая медаль. Задача номер два – как пойдет. Конечно, главное – это медаль».

Дарья Клишина (прыжки в длину)

Дарья Клишина Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 7,05 метра (5 место)

Лидер сезона – Эзе Бруме (Нигерия), 7,17 метра

Единственная российская легкоатлетка, в профайле которой будут выступления и в Рио, и в Токио. У Клишиной давно не было действительно топовых результатов – чаще она попадала в медийное поле как проживающая в США участница ОИ-2016 или благодаря модельным фото в соцсетях. Единственная медаль Дарьи с чемпионатов мира – серебро-2017, с Европы – бронза-2014.

Вот и лучший результат в 2021-м на 12 сантиметров уступает лидерскому. До виртуального третьего места – 3. Но на 7,05 Клишина улетела в марте. В июле – только 6,79. Впрочем, прикидки в прыжках в длину чаще всего бывают бесполезны: на ЧМ-2019 золотая медалистка не долетела до отметки в 7 метров. Прогноз – все-таки без медали. Призовое место станет не сенсацией, но сюрпризом.

Илья Шкуренев (десятиборье)

Сергей Шкуренев Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 8300 балла (11 место)

Лидер сезона – Даминан Уорнер (Канада), 8995 балл

30-летний Шкуренев побывал в Рио и теперь представит Россию в самом сложном и самом странном легкоатлетическом виде. Десятиборец должен уметь все: в программу входят бег на 100, 400 и 1500 метров, бег на 110 метров с барьерами, прыжки в длину, в высоту и с шестом, метание копья и диска, толкание ядра.

Шкуренев – мастер на все руки и ноги, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион Европы в помещении. На ЧМ-2019 был четвертым с 35-балльным отставанием от бронзы. Прогноз – борьба за топ-5, но держим в уме медаль. По 2021 году делать какие-то предсказания сложно – Илья получил нейтральный статус только в июле и не успел выступить на международных стартах.

Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 км)

Василий Мизинов Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 1:18,45 (11 место)

Лидер сезона – Кайхуа Ван (Китай), 1:16,54

Мизинов специализируется на 20-километровой дистанции, а не на марафонских 50, но проигрыш почти в две минуты лидеру сезона кажется фатальным. Пока российская спортивная ходьба проходила тотальную чистку от наследства допинг-тренера Виктора Чегина, лидерство массово захватили давние соперники – азиаты. В топ-10 дисциплины – шесть китайцев и два японца, а разбавляет их господство представитель Кении.

Но как не попытаться спрогнозировать медаль если Василий – серебряный призер ЧМ-2019? От результата топ-3 он отстает почти вполовину меньше, а каждая гонка – новый день и новые условия. В Токио стоит адская жара, от которой уже страдают теннисисты, поэтому заходы во многом станут борьбой за выживание.

Эльвира Хасанова (спортивная ходьба, 20 км)

Лучший результат сезона – 1:27,13 (8 место)

Лидер сезона – Ян Цзяюй (Китай), 1:23,47

Расклад аналогичен мужскому: отставание более чем в три минуты кажется критическим, а в топе царят китаянки – пять из шести. Четвертое место занимает Елена Лашманова, у которой осталось золото Лондона-2012, но из-за дальнейшей допинговой дисквалификации World Athletics не подпустит ее и близко к нейтральному статусу. Медаль для 21-летней Хасановой маловероятна.

Валерий Пронкин (метание молота)

Валерий Пронкин Фото: Getty Images

Лучший результат сезона – 79,06 метра (9 место)

Лидер сезона – Павел Файдек (Польша), 82,98 метра

Вице-чемпион мира 2017 года – однозначно в топе метателей молота. Четыре года назад Пронкин проиграл именно Файдеку – трехкратному ЧМ, имеющему нереальную мотивацию на Олимпиаде. В Рио польский силач (уже победитель ЧМ-2015) сенсационно не прошел квалификацию, а его сокоманднику Войцеху Новицкому (3 место текущего рейтинга) удалось взять только бронзу.

На международных соревнованиях сезона-2021 Валерий не взял ни одного призового места (был пятым, четвертым и седьмым), но потенциально это не так далеко от медали.

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