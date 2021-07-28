Недаром легкую атлетику называют королевой спорта: в Токио будет разыграно аж 48 комплектов наград – это самый медальный вид спорта Олимпийских игр. За всем этим просто невозможно уследить, если под рукой не держать вот это удобнейшее расписание.

30 июля, пятница

03:00 мск – бег на 100 м, женщины (предварительный раунд)

Токио-2020 Ласицкене выиграла 2-й международный турнир подряд 17/07/2021 В 19:42

03:15 мск – прыжки в высоту, мужчины (квалификация)

03:30 мск – бег на 3000 м с препятствиями, мужчины (квалификация)

03:45 мск – метание диска, мужчины

04:25 мск – бег на 800 м, женщины (квалификация)

05:25 мск – бег на 400 м с барьерами, мужчины (квалификация)

06:15 мск – бег на 100 м, женщины (квалификация)

13:00 мск – бег на 5000 м, женщины (квалификация)

13:05 мск – тройной прыжок, женщин (квалификация)

13:25 мск – толкание ядра, женщины (квалификация)

14:00 мск – эстафета 4х400 м, микст (квалификация)

14:30 мск – бег на 10000 м, мужчины (финал)

Джошуа Чептегеи Фото: Getty Images

31 июля, суббота

03:30 мск – бег на 400 м с барьерами, женщины (квалификация)

03:30 мск – метание диска, женщины (квалификация)

03:40 мск – прыжки с шестом, мужчины (квалификация)

03:50 мск – бег на 800 м, мужчины (квалификация)

04:45 мск – бег на 100 м с барьерами, женщины (квалификация)

05:35 мск – бег на 100 м, мужчины (предварительный раунд)

13:10 мск – прыжки в длину, мужчины (квалификация)

13:15 мск – бег на 100 м, женщины (полуфиналы)

13:45 мск – бега на 100 м, мужчины (квалификация)

14:15 мск – метание диска, мужчины (финал)

14:50 мск – бег на 800 м, женщины (полуфиналы)

15:35 мск – эстафета 4х400 м, микст (финал)

15:50 мск – бег на 100 м, женщины (финал)

1 августа, воскресенье

03:10 мск – метание молота, женщины (квалификация)

03:40 мск – бег на 3000 м с препятствиями, женщины (квалификация)

03:50 мск – прыжки в длину, женщины (квалификация)

04:35 мск – толкание ядра, женщины (финал)

04:45 мск – бег на 400 м, мужчины (квалификация)

13:10 мск – прыжки в высоту, мужчины (финал)

13:15 мск – бег на 100 м, мужчины (полуфиналы)

13:45 мск – бег на 100 м с барьерами, женщины (полуфиналы)

14:15 мск – тройной прыжок, женщины (финал)

14:25 мск – бег на 800 м, мужчины (полуфиналы)

15:05 мск – бег на 400 м с барьерами, мужчины (полуфиналы)

15:50 мск – бег на 100 м, мужчины (финал)

Олимпийский стадион в Токио, где пройдут соревнования по легкой атлетике Фото: Getty Images

2 августа, понедельник

03:30 мск – метание молота, мужчины (квалификация)

03:35 мск – бег на 1500 м, женщины (квалификация)

04:20 мск – прыжки в длину, мужчины (финал)

04:30 мск – бег на 200 м, женщины (квалификация)

05:50 мск – бег на 100 м с барьерами, женщины (финал)

13:20 мск – прыжки с шестом, женщины (квалификация)

13:25 мск – бег на 200 м, женщины (полуфиналы)

14:00 мск – метание диска, женщины (финал)

14:05 мск – бег на 400 м, мужчины (полуфиналы)

14:35 мск – бег на 400 м с барьерами, женщины (полуфиналы)

15:15 мск – бег на 3000 м с препятствиями, мужчины (финал)

15:40 мск – бег на 5000 м, женщины (финал)

3 августа, вторник

03:00 мск – тройной прыжок, мужчины (квалификация)

03:05 мск – бег на 1500 м, мужчины (квалификация)

03:20 мск – метание копья, женщины (квалификация)

03:45 мск – бег на 400 м, женщины (квалификация)

04:50 мск – прыжки в длину, женщины (финал)

05:05 мск – бег на 200 м, мужчины (квалификация)

06:20 мск – бег на 400 м с барьерами, мужчины (финал)

13:10 мск – бег на 110 м с барьерами, мужчины (квалификация)

13:15 мск – толкание ядра, мужчины (квалификация)

13:20 мск – прыжки с шестом, мужчины (финал)

14:00 мск – бег на 5000 м, мужчины (квалификация)

14:35 мск – метание молота, женщины (финал)

14:50 мск – бег на 200 м, мужчины (полуфиналы)

15:25 мск – бег на 800 м, женщины (финал)

15:50 мск – бег на 200 м, женщины (финал)

4 августа, среда

03:00 мск – десятиборье, мужчины – 100 метров

03:05 мск – метание копья, мужчины (квалификация)

03:35 мск – семиборье, женщины – 100 метров с барьерами

03:55 мск – десятиборье, мужчины – прыжки в длину

04:35 мск – семиборье, женщины – прыжки в высоту

05:00 мск – бег на 110 м с барьерами, мужчины (полуфиналы)

05:30 мск – бег на 400 м с барьерами женщины (финал)

05:40 мск – десятиборье, мужчины – толкание ядра

12:30 мск – десятиборье, мужчины – прыжки в высоту

13:00 мск – бег на 1500 м, женщины (полуфиналы)

13:30 мск – бег на 400 м, женщины (полуфиналы)

14:00 мск – бег на 3000 м с препятствиями, женщины (финал)

14:15 мск – метание молота, мужчины (финал)

14:30 мск – семиборье, женщины – 200 м

15:05 мск – бег на 800 м, мужчины (финал)

15:30 мск – десятиборье, мужчины – 400 м

15:55 мск – бег на 200 м, мужчины (финал)

5 августа, четверг

03:00 мск – десятиборье – 110 м с барьерами

03:10 мск – прыжки в высоту, женщины (квалификация)

03:40 мск – семиборье, женщины – прыжки в длину

03:50 мск – десятиборье, мужчины – метание диска

04:00 мск – эстафета 4х100 м, женщины (квалификация)

05:00 мск – тройной прыжок, мужчины (финал)

05:05 мск – толкание ядра, мужчины (финал)

05:30 мск – эстафета 4х100 м, мужчины

05:55 мск – бег на 110 м с барьерами, мужчины (финал)

06:30 мск – семиборье, женщины – метание копья

10:30 мск – спортивная ходьба на 20 км, мужчины (финал)

13:15 мск – десятиборье, мужчины – метание копья

13:20 мск – прыжки с шестом, женщины (финал)

Анжелика Сидорова Фото: Getty Images

13:25 мск – эстафета 4х400 м, женщины (квалификация)

14:00 мск – бег на 1500 м, мужчины (полуфиналы)

15:00 мск – бег на 400 м, мужчины (финал)

15:20 мск – семиборье, женщины – 800 м

15:40 мск – десятиборье, мужчины – 1500 м

23:30 мск – спортивная ходьба на 50 км, мужчины (финал)

6 августа, пятница

10:30 мск – спортивна ходьба на 20 км, женщины (финал)

14:25 мск – эстафета 4х400 м, мужчины (квалификация)

14:50 мск – метание копья, женщина (финал)

15:00 мск – бег на 5000 м, мужчины (финал)

15:35 мск – бег на 400 м, женщины (финал)

15:50 мск – бег на 1500 м, женщины (финал)

16:30 мск – эстафета 4х100 м, женщины (финал)

16:50 мск – эстафета 4х100 м, мужчины (финал)

7 августа, суббота

01:00 мск – марафон, женщины (финал)

13:35 мск – прыжки в высоту, женщины (финал)

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

13:45 мск – бег на 10000 м, женщины (финал)

14:00 мск – метание копья, мужчины (финал)

14:40 мск – бег на 1500 м, мужчины (финал)

15:30 мск – эстафета 4х400 м, женщины (финал)

15:50 мск – эстафета 4х400 м, мужчины (финал)

8 августа, воскресенье

01:00 мск – марафон, мужчины (финал)

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