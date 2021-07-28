Недаром легкую атлетику называют королевой спорта: в Токио будет разыграно аж 48 комплектов наград – это самый медальный вид спорта Олимпийских игр. За всем этим просто невозможно уследить, если под рукой не держать вот это удобнейшее расписание.
30 июля, пятница
03:00 мск – бег на 100 м, женщины (предварительный раунд)
Токио-2020
Ласицкене выиграла 2-й международный турнир подряд
03:15 мск – прыжки в высоту, мужчины (квалификация)
03:30 мск – бег на 3000 м с препятствиями, мужчины (квалификация)
03:45 мск – метание диска, мужчины
04:25 мск – бег на 800 м, женщины (квалификация)
05:25 мск – бег на 400 м с барьерами, мужчины (квалификация)
06:15 мск – бег на 100 м, женщины (квалификация)
13:00 мск – бег на 5000 м, женщины (квалификация)
13:05 мск – тройной прыжок, женщин (квалификация)
13:25 мск – толкание ядра, женщины (квалификация)
14:00 мск – эстафета 4х400 м, микст (квалификация)
14:30 мск – бег на 10000 м, мужчины (финал)
Джошуа Чептегеи
Фото: Getty Images
31 июля, суббота
03:30 мск – бег на 400 м с барьерами, женщины (квалификация)
03:30 мск – метание диска, женщины (квалификация)
03:40 мск – прыжки с шестом, мужчины (квалификация)
03:50 мск – бег на 800 м, мужчины (квалификация)
04:45 мск – бег на 100 м с барьерами, женщины (квалификация)
05:35 мск – бег на 100 м, мужчины (предварительный раунд)
13:10 мск – прыжки в длину, мужчины (квалификация)
13:15 мск – бег на 100 м, женщины (полуфиналы)
13:45 мск – бега на 100 м, мужчины (квалификация)
14:15 мск – метание диска, мужчины (финал)
14:50 мск – бег на 800 м, женщины (полуфиналы)
15:35 мск – эстафета 4х400 м, микст (финал)
15:50 мск – бег на 100 м, женщины (финал)
1 августа, воскресенье
03:10 мск – метание молота, женщины (квалификация)
03:40 мск – бег на 3000 м с препятствиями, женщины (квалификация)
03:50 мск – прыжки в длину, женщины (квалификация)
04:35 мск – толкание ядра, женщины (финал)
04:45 мск – бег на 400 м, мужчины (квалификация)
13:10 мск – прыжки в высоту, мужчины (финал)
13:15 мск – бег на 100 м, мужчины (полуфиналы)
13:45 мск – бег на 100 м с барьерами, женщины (полуфиналы)
14:15 мск – тройной прыжок, женщины (финал)
14:25 мск – бег на 800 м, мужчины (полуфиналы)
15:05 мск – бег на 400 м с барьерами, мужчины (полуфиналы)
15:50 мск – бег на 100 м, мужчины (финал)
Олимпийский стадион в Токио, где пройдут соревнования по легкой атлетике
Фото: Getty Images
2 августа, понедельник
03:30 мск – метание молота, мужчины (квалификация)
03:35 мск – бег на 1500 м, женщины (квалификация)
04:20 мск – прыжки в длину, мужчины (финал)
04:30 мск – бег на 200 м, женщины (квалификация)
05:50 мск – бег на 100 м с барьерами, женщины (финал)
13:20 мск – прыжки с шестом, женщины (квалификация)
13:25 мск – бег на 200 м, женщины (полуфиналы)
14:00 мск – метание диска, женщины (финал)
14:05 мск – бег на 400 м, мужчины (полуфиналы)
14:35 мск – бег на 400 м с барьерами, женщины (полуфиналы)
15:15 мск – бег на 3000 м с препятствиями, мужчины (финал)
15:40 мск – бег на 5000 м, женщины (финал)
3 августа, вторник
03:00 мск – тройной прыжок, мужчины (квалификация)
03:05 мск – бег на 1500 м, мужчины (квалификация)
03:20 мск – метание копья, женщины (квалификация)
03:45 мск – бег на 400 м, женщины (квалификация)
04:50 мск – прыжки в длину, женщины (финал)
05:05 мск – бег на 200 м, мужчины (квалификация)
06:20 мск – бег на 400 м с барьерами, мужчины (финал)
13:10 мск – бег на 110 м с барьерами, мужчины (квалификация)
13:15 мск – толкание ядра, мужчины (квалификация)
13:20 мск – прыжки с шестом, мужчины (финал)
14:00 мск – бег на 5000 м, мужчины (квалификация)
14:35 мск – метание молота, женщины (финал)
14:50 мск – бег на 200 м, мужчины (полуфиналы)
15:25 мск – бег на 800 м, женщины (финал)
15:50 мск – бег на 200 м, женщины (финал)
4 августа, среда
03:00 мск – десятиборье, мужчины – 100 метров
03:05 мск – метание копья, мужчины (квалификация)
03:35 мск – семиборье, женщины – 100 метров с барьерами
03:55 мск – десятиборье, мужчины – прыжки в длину
04:35 мск – семиборье, женщины – прыжки в высоту
05:00 мск – бег на 110 м с барьерами, мужчины (полуфиналы)
05:30 мск – бег на 400 м с барьерами женщины (финал)
05:40 мск – десятиборье, мужчины – толкание ядра
12:30 мск – десятиборье, мужчины – прыжки в высоту
13:00 мск – бег на 1500 м, женщины (полуфиналы)
13:30 мск – бег на 400 м, женщины (полуфиналы)
14:00 мск – бег на 3000 м с препятствиями, женщины (финал)
14:15 мск – метание молота, мужчины (финал)
14:30 мск – семиборье, женщины – 200 м
15:05 мск – бег на 800 м, мужчины (финал)
15:30 мск – десятиборье, мужчины – 400 м
15:55 мск – бег на 200 м, мужчины (финал)
5 августа, четверг
03:00 мск – десятиборье – 110 м с барьерами
03:10 мск – прыжки в высоту, женщины (квалификация)
03:40 мск – семиборье, женщины – прыжки в длину
03:50 мск – десятиборье, мужчины – метание диска
04:00 мск – эстафета 4х100 м, женщины (квалификация)
05:00 мск – тройной прыжок, мужчины (финал)
05:05 мск – толкание ядра, мужчины (финал)
05:30 мск – эстафета 4х100 м, мужчины
05:55 мск – бег на 110 м с барьерами, мужчины (финал)
06:30 мск – семиборье, женщины – метание копья
10:30 мск – спортивная ходьба на 20 км, мужчины (финал)
13:15 мск – десятиборье, мужчины – метание копья
13:20 мск – прыжки с шестом, женщины (финал)
Анжелика Сидорова
Фото: Getty Images
13:25 мск – эстафета 4х400 м, женщины (квалификация)
14:00 мск – бег на 1500 м, мужчины (полуфиналы)
15:00 мск – бег на 400 м, мужчины (финал)
15:20 мск – семиборье, женщины – 800 м
15:40 мск – десятиборье, мужчины – 1500 м
23:30 мск – спортивная ходьба на 50 км, мужчины (финал)
6 августа, пятница
10:30 мск – спортивна ходьба на 20 км, женщины (финал)
14:25 мск – эстафета 4х400 м, мужчины (квалификация)
14:50 мск – метание копья, женщина (финал)
15:00 мск – бег на 5000 м, мужчины (финал)
15:35 мск – бег на 400 м, женщины (финал)
15:50 мск – бег на 1500 м, женщины (финал)
16:30 мск – эстафета 4х100 м, женщины (финал)
16:50 мск – эстафета 4х100 м, мужчины (финал)
7 августа, суббота
01:00 мск – марафон, женщины (финал)
13:35 мск – прыжки в высоту, женщины (финал)
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
13:45 мск – бег на 10000 м, женщины (финал)
14:00 мск – метание копья, мужчины (финал)
14:40 мск – бег на 1500 м, мужчины (финал)
15:30 мск – эстафета 4х400 м, женщины (финал)
15:50 мск – эстафета 4х400 м, мужчины (финал)
8 августа, воскресенье
01:00 мск – марафон, мужчины (финал)
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