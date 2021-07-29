Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио стартуют уже в пятницу, 30 июля! В этом виде спорта – уйма годами не битых рекордов.

Бег с препятствиями на 3000 метров, мужчины

Этот олимпийский рекорд бит совсем недавно: в Рио кениец Консеслус Кипруто пробежал за 8:03.28 и оказался лучше своего соотечественника Юлиуса Кариуки (8:05.51) – рекорд держался 28 лет. Мировой рекорд принадлежит катарцу Саифу Шахину. В 2004 году он пробежал за 7:53.63. Наилучшие шансы побить оба рекорда – у марокканца Софьяна Эль Баккали. Его персональный рекорд – 7:58.15. Замахнуться на историческое достижение может и эфиоп Ламеча Гирма (8:01.36).

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Прыжок в высоту, мужчины

Олимпийский рекорд американца Чарльза Остина (2,39 м) держится с 1996 года, а мировой – кубинца Хавьера Сотомайора (2,45 м) – на три года старше. Шансы обновить результаты есть у катарца Мутаза Баршима, личный рекорд которого – 2,43 м, а также украинца Андрея Проценко с его 2,40 м.

Бег с барьерами на 400 метров, мужчины

Лучший мировой результат в этой дисциплине обновлен совсем недавно: 1 июля норвежец Карстен Вархольм пробежал за 46,70 секунд на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Теперь пора бить олимпийский рекорд Кевина Янга (46,78), датируемый 1992-м. Неплохие шансы на это есть еще у американца Рая Бенжамина с личным рекордом 46,83.

Карстен Вархольм Фото: Getty Images

Прыжок с шестом, мужчины

В сентябре 2020-го Арман Дюплантис побил великое достижение украинца Сергея Бубки, державшееся26 лет: швед прыгнул на 6,15 м. Олимпийский рекорд равен всего лишь 6,03 м – его установил бразилец Тиаго Браз в Рио. Вполне вероятно, Дюплантис впишет свое имя в историю и здесь.

Бег с барьерами на 100 метров, женщины

Американка Кендра Харрисон установила мировой рекорд в 2016-м пробежав за 12,20 секунд. У спортсменки будет возможность обновить рекорд Олимпиад – для этого ей нужно выбежать из 12,35 – сейчас достижением владеет австралийка Салли Пирсон.

Бег на 100 метров, мужчины

Неизвестно, сколько еще будет держать свои рекорды Усэйн Болт. Мировой (9,58) ямаец установил в 2009-м, а олимпийский (9,53) – в Лондоне-2012. В составе участников в Токио лишь один атлет был однажды близок к результату Болта: в 2017-м канадец Андре де Грассе пробежал 100 метров за 9,69 секунд.

Усэйн Болт Фото: Getty Images

Бег с препятствиями на 3000 метров, женщины

Российская бегунья Гульнара Самитова-Галкина установила олимпийский рекорд в Пекине-2008 (8:58,81). Пока Гульнара продолжает его держать, но очень вероятно, что Беатрис Чепкоеч из Кении перепишет достижение. Мировой рекорд в 2018-м она уже побила, причем с большим запасом (8:44,32).

Прыжок в высоту, женщины

Мировой рекорд принадлежит болгарке Стефке Костадиновой, которая прыгнула на 2,09 метра в 1987 году. Лучший результат на Олимпиадах – у россиянки Елены Слесаренко (2,06 м). Мария Ласицкене неоднократно прыгала с результатом равным или близким к рекорду Слесаренко, но у нее будет серьезная конкурентка в лице украинки Ярославы Магучих с лучшим результатом 2,04 м.

Прыжок с шестом в высоту, женщины

Обладательница железобетонных достижений Елена Исинбаева (5,06 и 5,05 м), вероятно, снова сохранит статус рекордсмена. В списке участниц соревнований нет никого, кто прыгал бы выше пяти метров. Наилучшие шансы у россиянки Анжелики Сидоровой (4,95 м), неподалеку – американки Кати Наджиот и Сэнди Моррис (по 4,90 м).

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