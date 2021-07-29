30 июля стартуют соревнования по легкой атлетике на XXXII летних Олимпийских играх. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей в 26 дисциплинах. Впервые на Олимпиадах пройдет смешанное соревнование.

Самое время вспомнить, что это за дисциплины. Все-таки их довольно много – не помешает освежить в памяти! Тем более за легкой атлетикой нам предстоит следить до самого завершения Олимпиады.

Подсказка: при угадывании беговых дисциплин не стоит каждый раз набирать «бег» – нужно сразу писать дистанцию. И если хотите написать эстафету, используйте «х» кириллической раскладки: «Эстафета 4х10000000 метров»

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Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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