Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк, выступающие в прыжках в высоту, не выспались накануне олимпийской квалификации из-за шумных соседей.

«Для нас квалификация сложилась отлично, потому что мы вышли в финал, и это самое главное. Если говорить о проблемах, то мы не выспались. Сегодня ночью спали часа два, было душновато. Видимо, не до конца акклиматизировались, да и отмечавшие что-то соседи помешали. Мы в случае успеха шуметь не будем, улетим сразу домой. Я думаю, что в финале нужно показать свои самые красивые прыжки, и этого будет вполне достаточно», – цитирует Акименко ТАСС

Акименко и Иванюк прошли в финал соревнований с результатом 2,28 метра.

Финал состоится 1 августа в 13:10 мск.

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