Учитель биологии школы из пригорода Чикаго Байрон Хоу нервно поглядывал на часы – он сидел в вагоне и опаздывал на занятия. Наконец поезд тронулся, и педагог довольно наблюдал, как пассажиры на станции превращаются в точки. Неожиданно одна из них начала увеличиваться и обретать черты бегущей за поездом девушки – Хоу узнал в ней свою ученицу Бетти Робинсон. Спустя минуту запыхавшаяся 16-летняя молния вбежала в вагон и смущенно улыбнулась мистеру Байрону.

Скорость Бетти настолько впечатлила Хоу, что он посоветовал обратить на нее внимание знакомому тренеру по легкой атлетике, занимавшемуся с парнями. Спустя неделю Робинсон пришла на просмотр, легко обогнала его воспитанников, а на вопрос «Как тебе это удается?» объяснила: «Рядом с моим домом есть крутая горка – я с детства ежедневно бегаю на нее и становлюсь быстрее».

Весной 1928-го года юная бегунья, которую старшие спортсмены прозвали Малышка, отправилась на национальный чемпионат среди женщин на 100 м и финишировала второй вслед за обладательницей рекорда США Хелен Филки. Через месяц Робинсон на подготовительных соревнованиях к Олимпиаде в Амстердаме обогнала и ее с мировым рекордом – 12 секунд. С момента забега за поездом прошло всего четыре месяца, а Бетти уже плыла в составе сборной США на Олимпиаду в Амстердам – в истории Игр соревнования по легкой атлетике среди женщин проводились впервые.

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В Нидерландах девушка настолько нервничала, что взяла на финальный забег два левых кроссовка. Администратор сборной помчался в отель и принес нужную обувь за две минуты до старта. «Я плакала и не могла поверить, что так накосячила. Больше переживала не за себя, а за команду. Когда же зашнуровала кроссовки, то почувствовала сумасшедшее вдохновение и пролетела дистанцию так, словно не касалась дорожки», – сияла Робинсон. Американка обогнала главную фаворитку турнира канадку Фанни Розенфельд и стала самой юной чемпионкой на 100-метровке в истории Игр. Этот рекорд 16-летней Бетти не побит до сих пор.

Финиш Бетти Робинсон в Амстердаме Фото: Getty Images

На родине Малышку встречали 20 тысяч человек. Золотая медаль легкоатлетки имела такой же мощный общественный резонанс, как и подвиг Амелии Эрхарт – в том же 1928-м летчица стала первой женщиной, пересекшей Атлантику. Президент американского олимпийского комитета генерал Дуглас Маккартур наградил Бетти золотым кулоном, а в родном городе девушке вручили серебряный кубок и часы с бриллиантами.

Следующие Игры должны были стать еще одним триумфом неудержимой бегуньи, к тому же они проходили в Лос-Анджелесе. Робинсон усердно тренировалась, на нескольких стартах выбегала из 12 секунд и считалась главным фаворитом.

Все планы разрушил жаркий летний день 28 июня 1931 года. После одного из занятий Бетти захотелось освежиться в пруду, но она нарвалась на жесткий запрет тренеров – они считали, что во время плавания задействуются все виды мышц и она перегрузит организм перед вечерней работой. Тогда Малышка позвонила двоюродному брату Уилсону, который недавно получил лицензию пилота и приобрел биплан. Она считала, что полет взбодрит ее в страшную жару.

«В очках и кожаном шлеме Бетти забралась на переднее сиденье. Биплан набрал высоту в 150 метров, счастливая девушка затянула любимую мелодию, которую прервал хрип мотора», – писал снявший фильм об американке спортивный журналист Джо Герген. – Машина клюнула носом и вошла в штопор. Уилсон проявил благоразумие и отключил зажигание до удара, чтобы избежать возгорания».

Падение оказалось чудовищным. Бетти получила перелом левой руки и ноги, а также открытую рану головы – спасатели вытащили ее покореженное тело из-под обломков, скинули в повозку и повезли в морг. Робинсон повезло, что гробовщик услышал, как она застонала, и направил спортсменку в больницу. Малышку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – девушка впала в кому. Брата Бетти сразу направили в больницу, он выжил, но пришлось ампутировать ногу.

Вся страна чутко следила за новостями о здоровье Робинсон – так же, как сейчас россияне желают выздоровления певице МакSим. Фанаты носили цветы к ее госпиталю, а президент США Герберт Гувер выступил по радио со словами поддержки спортсменке и ее семье. Молитвы и железное здоровье молодого организма помогли Бетти прийти в себя спустя 11 недель. Она перенесла несколько операций, но большинство врачей считали, что спортсменка останется инвалидом.

«Бедренная кость сломана в нескольких местах между коленом и бедром. Мы вставили ей серебряную спицу – когда нога заживет, то будет короче другой. Из-за тяжелой травмы головы Бетти преследуют приступы тошноты и панические атаки – будет чудом, если она сможет вернуться к полноценной жизни», – предрекал лечащий врач Робинсон.

Авария покромсала тело легкоатлетки, но дух ее остался несломлен. Два года она училась заново ходить, а потом начала бегать. Падала, плакала, кричала, но всякий раз поднималась. Бетти здорово помогла та самая горка из ее детства – сначала она с трудом взбиралась на нее, иногда ползла, но никогда не уходила, пока не доберется вершины. Постепенно бегунья набрала форму и вернулась в сборную, и это несмотря на укороченную на 3 см левую ногу и невозможность полностью согнуть колено. Из-за этого Робинсон теперь участвовала только в эстафетах.

Бетти мечтала выступить на Олимпиаде-1936 в Берлине, чему едва не помешала Великая депрессия. Американская федерация заявила, что выделит деньги на поездку в Германию только мужской команде легкоатлетов, и тогда Робинсон решилась на радикальный и благородный шаг. Она продала золотую олимпийскую медаль и повезла женскую команду на Игры за собственные средства.

Адольф Гитлер болезненно воспринимал любое поражение соотечественников, особенно от американцев. Весь финал женской эстафеты он провел на ногах и уже видел, как Ильс Дорфильд приносит Германии золотую медаль. Робинсон бежала третьей и передала эстафетную палочку Хелен Стивенс, но к тому моменту американки безнадежно отставали. И тут произошло невероятное – потерявшая концентрацию Дорфильд уронила палочку и тем самым подарила золото США.

По возвращении в Штаты Малышка завершила активную карьеру, стала тренером, вышла замуж и родила двоих детей. До конца жизни скромная спортсменка отказывалась от интервью и избегала светских мероприятий – она отдала все свои награды музею родного города Ривердейл, в том числе и вторую золотую медаль. Атлетка прожила 88 лет, в последние годы страдала от рака и болезни Альцгеймера, но сохранила обаяние и чувство юмора.

На открытии выставки олимпийских памятных вещей в 1998 году Робинсон и 4-кратный чемпион Игр по метанию диска Эл Ортер должны были вместе перерезать ленточку. Но шустрая Робинсон махнула ножницами первой и игриво заключила: «Я все еще самая быстрая».

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