Три Олимпиады подряд стометровку выигрывал легендарный Усэйн Болт. Ямайский легкоатлет становился самым быстрым на этой дистанции в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. 1 августа станет известно имя нового короля олимпийского спринта. Претендентов достаточно, но явного фаворита, пожалуй, нет. Предварительные забеги 31 июля в Токио не дали однозначного ответа, но показанные секунды говорят о том, что мировой рекорд Болта (9,58) почти наверняка устоит.

Усэйн завершил карьеру после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а его самые очевидные потенциальные преемники не приехали в Токио по разным причинам. Так, чемпион мира-2019 Кристиан Коулмен из США, в золотом финале показавший результат 9,76, отбывает полуторагодичную дисквалификацию за пропуск трех допинг-тестов, а серебряный призер того забега, еще один американец Джастин Гатлин, не прошел отбор в Токио. В финале чемпионата США 39-летний бегун занял только восьмое место.

Усэйн Болт Фото: Getty Images

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На Олимпиаду в Токио из тройки призеров последнего чемпионата мира приехал только канадец Андре де Грасс, который пока и считается главным претендентом на вакантное звание самого быстрого человека на планете. На Играх в Рио де Грасс завоевал три медали, в том числе бронзу на стометровке. После этого в 2017 году в Стокгольме пробежал дистанцию за 9,69. Такое время было доступно только Болту. Де Грассу 26 лет, однако у него нет ни одного золота с крупных турниров, и он, конечно, всеми силами будет пытаться это исправить. По ходу сезона канадец не показывал выдающихся секунд, но в Токио пробежал очень достойно – за 9,91. Заметно было, что Андре преодолел дистанцию с запасом и, вероятно, способен скинуть со своего результата пару десятых, если сумеет совладать с нервами.

Конкуренцию де Грассу по силам составить нескольким спортсменам. Американец Трэйвон Бромелл был очень не убедителен в забегах, с трудом квалифицировавшись в полуфинал по времени (10,05), но он является лидером сезона с куда более внушительными секундами (9,77). Двое других американцев – Ронни Бэйкер и Фред Керли, показавший третье время (9,97), – выглядели получше, но не факт, что и им удастся взять медаль, если они не смогут ускориться. Со вторым после де Грасса временем в полуфинал прошел итальянец Ламонт Марсель Джейкобс, пробежавший с национальным рекордом (9,94).

Кроме перечисленных в претендентах на медали ходят южноафриканец Акани Симбине (лучшие секунды в сезоне –9,84) и, возможно, Йохан Блэйк – 31-летний чемпион мира на стометровке 2011 года наверняка настроен на борьбу.

Олимпийский рекорд на стометровке принадлежит также Усэйну Болту и составляет 9,63.

Легкоатлетический турнир в Токио проходит с 30 июля по 8 августа.

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