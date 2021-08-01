Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла выйти в финальные соревнования Олимпийских игр в Токио.
В двух первых попытках спортсменка совершила два заступа, а третью не смогла выполнить из-за травмы. Она заняла последнее 15-е место в квалификационной группе – каждая из соперниц сумела сделать хотя бы один прыжок, который зачли.
- Из-за санкций ВАДА и World Athletics Россию представляют только 10 легкоатлетов.
- Легкая атлетика – самый медалеемкий вид спорта: разыгрывается 48 комплектов наград.
Токио-2020
Медали в легкой атлетике будут. Русская десятка – кто они?
Легкая атлетика
Клишина показала татуировку на ягодице и предложила выбрать лучшее фото
Легкая атлетика
«200 тысяч в месяц». Клишина рассказала, как ей предлагали стать эскортницей