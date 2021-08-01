Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла выйти в финальные соревнования Олимпийских игр в Токио.

В двух первых попытках спортсменка совершила два заступа, а третью не смогла выполнить из-за травмы. Она заняла последнее 15-е место в квалификационной группе – каждая из соперниц сумела сделать хотя бы один прыжок, который зачли.

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