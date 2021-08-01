В бриджах, майке-безрукавке и с завитками – Ухов семенил и неуверенно подбирал темп. Иногда опускался на одно колено – якобы перевязать шнурки. Не смущали его и судьи, уточнявшие, когда все же Иван пойдет на прыжок. На такие прелюдии атлетам обычно дают от силы секунд 30, Ухов же решался на взлет целых две минуты.

Потом последовало не менее эпичное падение – Ухов не взял высоту, а просто плашмя, имитируя подскок, рухнул на маты. Ютьюб-сенсация собрала за неделю больше миллиона просмотров – хорошие для 2010-х цифры, а главного антигероя после проступка даже не дисквалифицировали с турнира.

Иван Ухов Фото: Getty Images

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Только позже выяснится, что Ухов напился в баре отеля перед самым стартом Гран-при в швейцарской Лозанне в 2008-м во время этапа «Бриллиантовой лиги» – разбитое сердце, неспособность отобраться в сборную России на Олимпийские игры в Пекине и жалость к себе психологически сломали русского.

Обман тренера и расставание с девушкой

Три фактора больно ударили по самолюбию атлета в один момент – перед самым стартом Олимпиады-2008, где Ухов мечтал прыгнуть. Как и везде, отбор проходил на домашнем чемпионате – конкуренция в 2010-м уже напоминала старт Игр. Ивану нужно было закрыть тройку лучших, хотя сделать это было сложно – из первой десятки мирового рейтинга того года шесть позиций занимали русские. Праймовость конкурентов не помешала Ухову взять чемпионат России со вторым результатом, но для Олимпиады этого оказалось мало. Все дело в принципе отбора – он не такой, как в тех же Штатах. В России брали во внимание не только итог, но и попытки. А по этому показателю Иван попал лишь в цветы.

Вместе с ним в сборную на Игры отбирался партнер по группе Андрей Сильнов, который также должен был пролететь мимо главных стартов из-за попыток. Но властная рука их общего тренера Евгения Загорулько решила протолкнуть в Пекин своего протеже – им оказался не Иван. Недоверие – один из нескольких возможных факторов срыва и перехода Ухова в будущем к новому тренеру. Ведь конкурент на Олимпиаду все-таки поехал – Сильнову дали место в команде. В Китае Андрей стал олимпийским чемпионом и нес флаг сборной России на закрытии Игр.

После конфликта с тренером и накануне памятного прыжка Ухов расстался девушкой Ириной Гордеевой, которая также занималась у Загорулько. В вопросе справедливости решения коуча она, беспокоясь за свое будущее в группе, не стала заступаться за партнера.

Иван Ухов Фото: Getty Images

Через неделю после Олимпиады все трое встретились в Лозанне, куда также приехала элита: Ярослав Рыбаков, взявший в Пекине бронзу, и вице-чемпион Джермейн Мэйсон. Эта же олимпийская тройка, наблюдая за пьяной выходкой коллеги, разыграла подиум и в альпийском городке. Павел Воронков, тренировавший тогда Ухова, поддержал убитого горем атлета. «Понятно, все это не может служить оправданием. Ваня никогда не злоупотреблял алкоголем, это вообще не в его стиле, но тут, видимо, масса отрицательных эмоций взяла верх над здравым смыслом».

Покопаться в причинно-следственных связях отказался главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков. Он обрушился с критикой на и так поникшего прыгуна. «Выступая в таких условиях, он опозорил всех российских легкоатлетов». Спец рекомендовал дисквалифицировать Ухова на 12 месяцев, а Всероссийская федерация легкой атлетики поддержала лишь условное отстранение на год. Когда вопрос рассматривался на международном уровне, Ухову влепили только предупреждение.

От пьяного прыжка – к золоту Олимпиады

Тем самым прыжком он лишь поднял рейтинги дисциплины и свои личные – на карьеру это никак не повлияло. Именно с него во многом и началась история побед. Благодаря усилиям нового тренера Сергея Клюгина Ухов уже через полгода выиграл зимний чемпионат Европы.

«У Загорулько своя устоявшаяся методика, проверенная годами. А Сергей как молодой тренер ищет новое, постоянно придумывает, пробует разные варианты. Мы в хороших отношениях с Загорулько, он до сих пор мне подсказывает. Но чисто психологически мне намного легче работать с Клюгиным», – подвел промежуточные итоги совместной работы с новым тренером Иван. Летом 2010-го атлет вернулся в Лозанну и добыл золото с результатом 2,33, а в том же году стал и победителем «Бриллиантовой лиги». В 2011-м он уже двукратный чемпион Европы, а еще год спустя наконец взял планку выше – полетел на Олимпиаду в Лондоне, где также стал героем стартов не только из-за золота.

В Британии Ухов взял планку с результатом 2,38. Но во время финала, перед решающими попытками, потерял майку, в которой обязан был прыгать, иначе – дисквалификация. Джерски так и не отыскалась, так что пришлось прыгать в обычной футболке: к счастью, судьи не придрались. Потом майкой поделился Андрей Сильнов, который уже не участвовал в розыгрыше медалей. Ухов взял высоту на медаль, но хотел прыгнуть олимпийский рекорд (2,40). Первая попытка ему не удалась, а вторую и третью он отменил.

После Ухов замахнулся на серебро ЧМ-2014 в помещении и бронзу европейского чемпионата. Но все результаты в 2019 году перечеркнул спортивный арбитражный суд в Лозанне. За нарушение антидопинговых правил Ухов лишился всех медалей с 2012 года, включая золото Игр.

Иван Ухов и призеры Олимпиады-2012 Фото: Getty Images

Экс-олимпиец совсем исчез с радаров, не видно его и на тренировочных площадках. Он знает, что может высоко прыгать, но подозревает, что никогда не убежит от давней истории. «Воспоминания людей очень короткие, – сказал Ухов. – Я думаю, что Лондон забудут быстрее, чем произошедшее в Лозанне». Поспособствовал этому и дисквал, а начинать все сначала с таким профайлом спортсмен посчитал уже бессмысленным.

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