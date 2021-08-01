Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла квалифицироваться в финал Олимпийских игр и получила травму во время третьей попытки. Она покинула стадион на коляске, но пока не может отправиться в поликлинику из-за допинг-контроля.

«Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при Олимпийской деревне», – цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

«Клишину из сектора прыжка в длину на коляске отвезли в медицинский центр на стадионе и перевязали ногу. Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в поликлинику Олимпийской деревни. В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», – сообщается в инстаграме ВФЛА.

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Помимо Клишиной, Россию на Олимпиаде представляют еще девять легкоатлетов.

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