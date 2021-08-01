Последний забег Болта

После спурта он встанет на колено и признает величие Болта – Джастин Гэтлин издевательски взял последнюю стометровку в карьере Усэйна, но героем не стал. Золотом на табло сверкали его 9.92, тогда как бронзовый Болт запорол старт и отстал на три сотые. На дорожке в Лондоне-2017 ямаец хотел выиграть свой двенадцатый и последний титул чемпиона мира, но впервые прибежал третьим, уступив еще и Кристиану Коулмэну.

Джастин Гатлин Фото: Getty Images

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60-тысячная толпа желала искупать Усейна в прощальных овациях, а вместо этого улюлюкала Гэтлину и всячески выказывала недовольство. Но хейт героя того дня и главного конкурента ямайца – штука обычная. С такими нападками атлет живет почти всю профессиональную карьеру – 20 лет. Вот и на этот ЧМ Гэтлин прилетел, не рассчитывая на уважение и принятие. Джастин, уличенный в допинге дважды, нанес болезненный удар Болту в его коронке – в забеге на сто метров. Здесь Усэйн брал мировой рекорд европейского чемпионата 2009-го в Берлине и олимпийский – в Лондоне-2012.

«Я убил свой старт. Обычно я выправляюсь в течение дистанции, но ничего не складывалось. Я знал, что они выйдут и поддержат меня. Мне просто грустно, что я не смог выйти и победить», – сокрушался Болт после забега.

Срезонировала стометровка и в твиттере. Желающих оставить гневное послание была уйма.





«Никто не видел, как это происходило, никто не хотел, чтобы это произошло. #Гэтлин»





«Всегда бешусь, когда Гэтлину дают эфирное время. Один раз обман – всегда обман».









«Если Болт спас спорт в 2016 году, Гэтлин убил его в 2017-м. Меня тошнит. #Обман».

Гэтлин исчез из поля зрения после стометровки, думая, что все стихнет, но его возвращение из подтрибунки болельщики встретили еще более угнетающем воем – они скандировали: «читер, читер, читер». Все знали о его проблемах с законом.

Возвращение Гэтлина: лишние кило и тредбан

Впервые Джастин провалил тест на запрещенные препараты в 2001 году, когда у него в организме отыскали следы амфетамина. Спортсмен поплатился двухлетней дисквалификацией, но тут же подал апелляцию – допинг попал в организм вместе с лекарством, которым он лечился с детства. В школе Гэтлину поставили диагноз «синдром дефицита внимания». Жалобу приняли, дисквалификацию сократили до года.

К Афинам-2004 Гэтлин подошел кем-то вроде Болта на пике. И хотя Джастин не рвал соперников на финише и не дурачился на старте, имитируя лучника, он уверенно шел к званию лучшего в спринте. На чемпионате мира 2005 года в Хельсинки Гэтлин выиграл и 100, и 200 метров. До него это удавалось только Морису Грину. В мае 2006-го на турнире в Дохе американец повторил мировой рекорд Пауэлла. Болт только подбирался к триумфу – Джастин шанс наслаждался господством.

Джастин Гатлин и Усэйн Болт Фото: Getty Images

Никто не думал, что после такого триумфа Гэтлин попадется вновь – спустя пять лет после первого скандала. Новый инцидент грозил пожизненной отлучкой. Он созвал пресс-конференцию и сообщил, что в допинг-пробе обнаружили повышенное содержание тестостерона, что уже равно употреблению препаратов. Вместе с тренером Тревором Грэмом – участником как минимум восьми допинг-скандалов – американец настаивал, что не в курсе, как это произошло. Коуч даже придумал свою версию событий: запрещенный препарат Гэтлину втер массажист Крис Уэтстайн. А Тревор, якобы, стал случайным свидетелем самих процедур. Показания тренера не стали вещдоком, а самого Грэма уже позже отстранили от спорта пожизненно. Он оказался одним из главных фигурантов допингового расследования, известного как «дело BALCO» – восемь его спортсменов попались на нарушениях.

Пожизненный запрет Гэтлина за рецидив сначала сократили до восьми лет, затем – до четырех. Причем за это время он не пришел с повинной, не раскаялся, а держался как обычно – отстраненно и высокомерно. Хотя, чтобы не потерять все, спортсмену пришлось активно сотрудничать с антидопинговыми службами.

Отбыв срок, в 2011 году Гэтлин вернулся в ужасной форме – 16 килограммов лишнего веса! Новая диета и программа тренировок помогли ему растаять с 95 кг до 79 кг, снизилась и доля жира в теле с 25% до 6%. С командой спецов-биохимиков Гэтлин проработал и технику бега.

Серебряный призер мюнхенской Олимпиады-1972 Ральф Манн специально для американца написал программу, которая подсказывает спортсмену, как правильно бежать стометровку. Нюансов масса: частота шагов, высота подъема бедра, наклон корпуса при старте и работа рук. Программа учитывает возраст, рост, вес и телосложение спринтера. Каждый тренировочный забег Джастина записывается с нескольких камер, изображение обрабатывается и накладывается на идеальную модель бега, созданную программой. Чем меньше расхождений, тем ближе спортсмен к своему идеалу.

По словам Манна, если бы у Гэтлина получилось четко следовать установкам машины, он сейчас был бы обладателем мирового рекорда и соперничал совсем не с Болтом, а только с самим собой.

Лучшее время сезона

Гэтлин становился старше, но бежал все быстрее. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он стал третьим, на чемпионате мира 2013 года в Москве – вторым, а в 2015-м вовсе установил личные рекорды и опять стал конкурентом Болта. На чемпионате мира-2015 в Пекине ямаец выиграл у него всего одну сотую секунды. Да и в Рио он приехал на кураже: показал лучший ход сезона – 9.80, когда у Болта – скромные 9.88, что пропасть для современной легкой атлетики. Именно эти двое в очередной раз решили судьбу золота стометровки. Гэтлин привычно хорошо стартовал, но коронный рывок Болта на последних 40 метрах оставил американца с серебром. Гэтлин пытался отобрать у ямайца звание короля спринта, параллельно еще оправдываясь за свои желания.

«Я отбыл срок, принял наказание и двигаюсь вперед», – отмахивался от подозрений американец. Нападки он терпел частые: его ненавидели и болельщики на трибунах, и пресса, которая регулярно посвящала Джастину ядовитые заголовки. Доставалось ему и от спортсменов. Двукратная чемпионка Олимпиады по плаванию Лилли Кинг в Рио заявила, что спортсменов, попавшихся на допинге, нельзя допускать к участию в Олимпиаде. В первую очередь она имела в виду русскую Юлию Ефимову, которой позволили быть на Играх-2016 в последний момент. Но читалась и отсылка к Гэтлину.

Джастин Гатлин Фото: Getty Images

Болта никогда не подозревали в употреблении препаратов, и на этом контрасте Гэтлина воспринимали не как олимпийского чемпиона или спортсмена, бросившего вызов ямайцу. Для болельщиков он навсегда тот, кто отбыл пятилетний дисквал. За 10 лет Джастин не провалил ни одного допинг-теста и соблюдает все правила международной ассоциации легкоатлетических федераций после отстранения. «Люди хотят наклеивать на других людей ярлыки, больше им ничего не нужно. Они не хотят узнать других людей, не хотят как следует понять их», – посетовал как-то Джастин.

В 39 лет американец пытается включиться в гонку за медали. Правда, с уходом Болта он словно попрощался и сам. Гэтлин с серебром ЧМ в Дохе не отобрался на ОИ-2020. Он завалил суровые отборочные в США – закрыл лишь восьмерку, отдав партнерам почти секунду. В тройке: Трэйвон Бромелл, Ронни Бэйкер и Фред Керли. Они и полетели завоевывать Японию. Видимо, после того как ушел главный герой, второй лишился важного компонента для работы – духа соперничества.

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