Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую вывозят из Токио против ее воли. Представители сборной Беларуси депортируют спортсменку, ей срочно купили билет на самолет и везут с вещами в аэропорт.

Спортсменку не допустили к стартам и отправляют в Минск, сообщает телеграм-канал «Фонд спортивной солидарности».

Ранее Тимановская возмутилась после того, как ее заявили на эстафету 4х400 м. Спортсменка, которая бегает только короткие дистанции, удивилась – ее не поставили в известность, что ей придется впервые в жизни бежать 400 метров.

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«Олимпиада – это очень важный старт в жизни каждого спортсмена и все участники здесь не просто так. Не за красивые глаза или за старые регалии, а за выполнение норматива, либо попадание в топ-лист. Каждый из нас готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать только свою дистанцию, свой вид. Пожалуй, самое важное на сегодня – это мое эмоциональное высказывание о том, что я попала в список участников эстафеты 4х400. Я хочу пояснить свою позицию, так как никто из главных тренеров до сих пор не попытался узнать о моем состоянии.

Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили ситуацию и узнали могу ли я пробежать 400 м и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте, даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но, я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!

Я безумно уважаю труд девочек и искренне переживаю за них, я бы не хотела, чтобы кто-то еще оказался в такой ситуации, и, как мне кажется, после всего случившегося за этим будут очень тщательно смотреть. Но повторюсь, если сложилась такая ситуация и ко мне бы по-человечески подошли, я бы сделала все возможное, чтобы попробовать себя в новой дистанции, пусть и на ОИ. Кто знает, вдруг это получилось бы не хуже, чем мои любимые 200? Я очень надеюсь, что на этом моя спортивная карьера не закончится», – написала Тимановская в инстаграме.

Тимановская должна была стартовать в забеге на 200 метров 2 августа.

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