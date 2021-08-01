Итальянский легкоатлет Ламонт Марсель Якобс выиграл золотую медаль в беге на 100 м на Олимпийских играх в Токио.
26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 9,80 секунды. Серебряную медаль с результатом 9,84 секунды завоевал американец Фред Керли. У канадца Андре Де Грасса, который пробежал стометровку за 9,89 секунды – бронза.
- Три Олимпиады подряд стометровку выигрывал легендарный Усэйн Болт.
- Ямайский легкоатлет становился самым быстрым на этой дистанции в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
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