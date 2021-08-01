Итальянец Джанмарко Тамбери и Моатаз Эсса Баршим из Катара стали олимпийскими чемпионами в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио.

Оба легкоатлета преодолели планку на высоте 2,37 метра. Поскольку итальянец и катарец использовали одинаковое количество попыток, судьи приняли решение отдать золото обоим спортсменам. Бронзовую медаль завоевал белорус Максим Недосеков. Он показал тот же результат, что и новоиспеченные олимпийские чемпионы, однако использовал большее количество попыток.

Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли шестое и девятое место соответственно.

Акименко преодолел планку на высоте 2,33 метра, Иванюк – 2,30 метра.

Чемпионат Европы в помещении Победитель ЧЕ в прыжках в высоту побрил только половину лица – это его счастливая примета 03/03/2019 В 14:26

Токио-2020 Якобс забрал золото в стометровке, у Де Грасса – бронза ЧАС НАЗАД