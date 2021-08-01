Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своем отстранении от Олимпиады в Токио и попытке депортации на родину против ее воли после критики руководство сборной Беларуси за включение в заявку на эстафету 4x400 м.

«31 июля ко мне пришел главный тренер национальной команды Юрий Моисевич. Он предложил мне отказаться от участия в беге на 200 метров – сказать, что у меня травма, сняться и полететь домой. Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия.

Мы с тренером еще долго общались и все-таки пришли к решению, что я побегу, но не буду давать никаких комментариев – мол, все пройдет спокойно, пробегу 200 метров и вернусь домой. Но сегодня, 1 августа, после обеда ко мне в комнату пришел Артур Шумак, представитель нашей нацкоманды, и Моисевич, и они мне сказали, что буквально через пару часов я должна быть в аэропорту. Мне нужно быстро собирать вещи и выезжать.

Токио-2020 В прыжках в высоту сразу 2 золота. Как так вышло? 4 ЧАСА НАЗАД

Я начала складывать вещи, ко мне каждые 10 минут подходили и проверяли, скоро ли я соберусь. Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала.

Кристина Тимановская Фото: Getty Images

Как мне сказал Моисевич, этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше. И это даже несмотря на то, что завтра я должна была бежать 200 метров. Моисевич говорил еще про эстафеты – мол, если две девочки не смогли прилететь, почему оставшиеся не могут прилететь (они еще не в Токио) из-за того, что я не хочу бежать нужно дать шанс этим девочкам пробежать. И это при том, что мои шансы выступить на 200 метров тренеры забирают.

Боюсь лететь в Беларусь. Потому что там меня, возможно, посадят в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно. Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции», – сказала Тимановская в интервью Tribuna.com

Кристина Тимановская должна была стартовать в забеге на 200 метров 2 августа.

Беларусь взяла две медали на Олимпиаде – золото в прыжках на батуте и бронзу в прыжках в высоту.

Токио-2020 Якобс забрал золото в стометровке, у Де Грасса – бронза 4 ЧАСА НАЗАД