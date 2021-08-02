Травмированная российская легкоатлетка Дарья Клишина пока не получила возможность сделать МРТ в Токио из-за очереди.
«У Даши без перемен. Нога болит, наступать на нее больно. Ходит на процедуры каждые два часа, МРТ из-за большого количества спортсменов (в очереди) только в понедельник вечером», – цитирует «Р-Спорт» пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.
- Клишина выступает в прыжках в длину. Она не сумела преодолеть квалификацию: в первой попытке были зафиксированы два заступа, а третью спортсменка не выполнила, во время разбега ощутив дискомфорт в бедре.
- Помимо Клишиной, Россию на Олимпиаде представляют еще девять легкоатлетов.
- Легкая атлетика – самый медалеемкий вид спорта: разыгрывается 48 комплектов наград.
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