Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше. Об этом сообщил директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», – отметил Опейкин в интервью «Медиазоне»

Официальный представитель МИД Польши Марцин Пшидач уже заявил, что Тимановской предложено получить гуманитарную визу и продолжить спортивную карьеру в Польше.

Токио-2020 Клишиной еще не сделали МРТ – в Токио большая очередь 6 ЧАСОВ НАЗАД

Утром 1 августа стало известно, что Олимпийский комитет Беларуси попытался вывезти Тимановскую из Токио. Вскоре спортсменка оказалась в аэропорту, гдеобратилась за помощью к японской полиции. Из Японии спортсменка не улетела – местные власти увезли ее в безопасное место.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал запись разговора, предположительно, Тимановской с двумя членами белоруской делегации на Олимпийских играх в Токио. В разговоре собеседники называют поступок девушки «глупым» и говорят, что из-за него «люди могут остаться без работы», поэтому ей необходимо вылететь домой. На записи слышно, что спортсменку довели до слез.

30 июля Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

Белорусская федерация легкой атлетики выступила с заявлением, что Тимановскую отстранили от соревнований из-за проблем с психикой. Спортсменка назвала это враньем.

Токио-2020 Тимановская: «Беспокоюсь за свою безопасность в Беларуси» 16 ЧАСОВ НАЗАД